Intento de robo: familia sobrevivió a una persecución con choques cerca del cementerio

Una familia de San Pedro vivió una dramática persecución la noche del viernes 26 de septiembre cerca del cementerio municipal. Mientras circulaban en su automóvil con sus hijos, fueron embestidos en reiteradas ocasiones por una camioneta que intentaba interceptarlos. La primera colisión ocurrió en la zona de Avenida Néstor Kirchner y San Martín, lo que encendió las alarmas de que se trataba de un intento de robo.

El hostigamiento continuó con otros dos impactos, el último de ellos en la esquina del cementerio, cuando la familia intentaba doblar para escapar. Los atacantes, que se movilizaban en una Ford F-100 clara con signos de óxido en la puerta, giraron bruscamente para cercarlos, pero el conductor del auto logró mantener el control y desviarse. Finalmente, pudieron refugiarse en una vivienda cercana, mientras escuchaban que la camioneta regresaba intentando rodearlos.

El hecho fue denunciado como intento de robo y homicidio.