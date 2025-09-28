Baradero: golpearon y abusaron de una joven en la zona de islas

Este mediodía, una joven fue víctima de un violento hecho en su vivienda ubicada en la zona de islas, donde fue sorprendida por dos sujetos que ingresaron al lugar, la golpearon y la abusaron sexualmente.

En el lugar trabajaron efectivos de Prefectura y Policía, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital Municipal, donde permanece internada recibiendo atención médica.

La investigación se encuentra en curso para dar con los responsables del ataque.