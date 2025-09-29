Dos adolescentes armados con cuchillo fueron aprehendidos en el Paseo Público

En la tarde de ayer, personal policial intervino en el Paseo Público de San Pedro, ubicado sobre avenida España, tras un llamado al 911 que alertaba sobre disturbios provocados por un grupo de jóvenes que intimidaban a transeúntes mientras solicitaban dinero, utilizando un arma blanca.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un adolescente de 15 años, en cuyo poder se secuestró un cuchillo. El joven se encontraba acompañado por otro menor de la misma edad, quien opuso resistencia a las directivas policiales.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría local para regularizar su situación, con intervención de la Fiscalía del Joven de San Nicolás.