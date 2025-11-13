Inédito en argentina: Zárate nombra a una inteligencia artificial como funcionaria del municipio

El municipio bonaerense de Zárate designó oficialmente a ZARA, la primera chatbot reconocida como funcionaria no humana y a cargo de una Dirección General, por lo que tendrá facultades para tramitar expedientes y firmar resoluciones administrativas que resuelvan los reclamos de los vecinos.

Con esta medida, Zárate se convierte en la primera ciudad de Argentina en integrar formalmente a un sistema de Inteligencia Artificial (IA) dentro de su estructura estatal. El intendente Marcelo Matzkin firmó esta semana el Decreto Municipal Nº 532/25, que establece a ZARA como Directora General de Atención al Vecino No Humana, cargo dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.

“ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia”, afirmó Matzkin, quien destacó que permitirá “una atención más eficiente, constante y accesible”.

soluciones a los vecinos más eficientes

ZARA no será un chatbot más. “Nos brindará respuestas inmediatas y simplificará procesos administrativos, logrando una mayor eficiencia. Buscamos usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos”, afirmó el intendente.

El municipio de Zárate se posiciona como pionero en la implementación de IA en la gestión pública, abriendo la puerta a nuevas formas de trabajo en la administración estatal y estableciendo un precedente en el uso de tecnología para mejorar los servicios públicos y optimizar los gastos municipales.

Según la normativa, la implementación de ZARA busca extender la capacidad del Estado, brindando mayor cobertura y rapidez en la atención, sin eliminar empleos municipales, sino fortaleciéndolos.

La designación de ZARA permitirá realizar trámites, reclamos, turnos y consultas de manera inmediata, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo respuestas personalizadas y derivando consultas a las áreas correspondientes.

Desde la mirada del vecino, estos sistemas reducen tiempos, viajes y barreras de acceso, y desde lo administrativo mejoran la escala de atención.

un hito en la integración de la inteligencia artificial en el estado

La idea principal de Matzkin es convertir a Zárate en el hub de IA de la Argentina, por lo que otorgará 15 años de exención tributaria a empresas de Inteligencia Artificial y startups que se instalen en el municipio.

El beneficio alcanza a cualquier actividad donde la mayor parte del proceso productivo sea IA, y marca un precedente para la transformación industrial.

El municipio reafirma su compromiso con la innovación y la accesibilidad digital, consolidándose como un actor clave en el desarrollo de ciudades más inteligentes, inclusivas y transparentes.