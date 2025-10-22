Incertidumbre entre trabajadores y clientes por el futuro del supermercado Vea

Los empleados del supermercado Vea de San Pedro atraviesan momentos de incertidumbre laboral ante los recientes movimientos internos que generaron preocupación sobre la continuidad del local. La situación se da luego del cierre de dos sucursales en el conurbano bonaerense, lo que despertó temores entre los trabajadores locales por un posible escenario similar.

Según pudo saberse, la empresa mantiene negociaciones con los propietarios del edificio donde funciona el comercio desde hace más de una década, y mientras avanza esa conversación, no estaría ingresando nueva mercadería, lo que explica las góndolas semivacías y la ausencia de camiones proveedores. Aunque no hay información oficial, el futuro del supermercado sigue siendo incierto, generando preocupación tanto entre el personal como entre los clientes habituales.