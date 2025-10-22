Baradero: una pelea en la vía pública terminó con un hombre herido de bala

Un violento episodio se registró anoche en calle Sánchez Loria, entre Medrano y Gallo, donde un hombre de 36 años resultó herido tras recibir un disparo en una de sus piernas.

Según las primeras averiguaciones, la víctima se desplazaba por la zona cuando fue sorprendida y atacada por otro individuo, quien efectuó al menos cinco disparos, impactando uno de ellos en su pierna. El herido fue trasladado al Hospital, donde permanece fuera de peligro y en sala general.

La Policía avanza en la investigación para identificar y detener al agresor, reuniendo datos y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido, aunque la víctima no aportó información precisa sobre el atacante.