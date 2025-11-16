El Museo Paleontológico de San Pedro recupera un pequeño cráneo cuya antigüedad se estima superior a los 700.000 años

Es de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que vivió en la zona durante la edad Ensenadense.

Si bien estos roedores fósiles suelen aparecer en el registro de la región, los ejemplares bien conservados de esa antigüedad son poco frecuentes y muy valorados, ya que pertenecen a un período del que aún faltan conocer varios aspectos de su fauna prehistórica.

El fósil fue hallado durante una recorrida por un sector de barrancas cercanas al barrio Bajo Campodónico.

El pequeño cráneo, con sus mandíbulas articuladas y su dentición intacta, fue encontrado por Walter Parra, junto a Alexis Celié, Javier Saucedo, Julio Simonini, Jorge Martínez y José Luis Aguilar, integrantes del grupo del museo.