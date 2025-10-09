Importante operativo antidrogas: detuvieron a una mujer por venta de cocaína

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás realizaron en la tarde de ayer dos allanamientos simultáneos en San Pedro, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. La causa fue instruida por la UFI N°7, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, con autorización del Juez de Garantías N°1, Dr. Román Parodi.

La pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban a una mujer como vendedora de drogas al menudeo. Tras tareas de inteligencia, seguimientos y vigilancias encubiertas, se determinó que la sospechosa ocultaba parte de la droga en la casa de su hermana, ubicada junto a su vivienda, ambas sobre calle Benefactoras Sampedrinas entre Dr. Ruffa y Bozzano.

Durante los operativos se logró el secuestro de cocaína fraccionada valuada en más de un millón y medio de pesos, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y material de cámaras de seguridad. En un tercer allanamiento de urgencia, se incautaron otros 10 gramos de cocaína en una vivienda cercana. Incluso, mientras se desarrollaba el procedimiento, un hombre se presentó en el lugar para comprar droga y fue identificado.

Por disposición de la Fiscalía, la principal investigada fue aprehendida por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quedando a disposición de la Justicia.