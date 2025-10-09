Canalweb San Pedro
Policiales

Aprehendido en La Tosquera con captura activa por múltiples delitos

Redacción CWSP

Personal policial del Destacamento La Tosquera, mientras realizaba recorridas preventivas en la zona de Callejón Rosito s/n, Cuartel III, Paraje La Tosquera, procedió a la aprehensión de un hombre de 33 años.

El sujeto registraba una captura activa vigente en el marco de Lesiones Leves Agravadas (dos hechos), Amenazas Simples, Amenazas Agravadas, Violación de Domicilio y Daño, con intervención del Tribunal Correccional de San Nicolás. El detenido fue trasladado a la dependencia correspondiente, quedando a disposición de la justicia.