Aprehendido en La Tosquera con captura activa por múltiples delitos

Personal policial del Destacamento La Tosquera, mientras realizaba recorridas preventivas en la zona de Callejón Rosito s/n, Cuartel III, Paraje La Tosquera, procedió a la aprehensión de un hombre de 33 años.

El sujeto registraba una captura activa vigente en el marco de Lesiones Leves Agravadas (dos hechos), Amenazas Simples, Amenazas Agravadas, Violación de Domicilio y Daño, con intervención del Tribunal Correccional de San Nicolás. El detenido fue trasladado a la dependencia correspondiente, quedando a disposición de la justicia.