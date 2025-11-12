Dos jóvenes con motos robadas durante controles policiales

En el marco de distintos operativos de control y prevención, personal policial logró recuperar dos motocicletas con pedido de secuestro activo y aprehender a sus conductores en hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

En primera instancia, en la mañana del martes, efectivos policiales que realizaban recorridas por calle Dr. Casella entre Las Provincias y R. Ansaloni aprehendieron a un hombre de 26 años que circulaba a bordo de una Motomel 110 cc blanca. Al consultar los datos, se comprobó que el vehículo registraba pedido de secuestro activo desde el 16 de junio de 2025, a requerimiento de la UFI N°11 a cargo de la Dra. Viviana Ramos, tras la denuncia de una vecina de 40 años. Además, el aprehendido presentaba captura activa solicitada por el Tribunal Criminal de San Nicolás, por lo que quedó alojado en una celda a la espera de audiencia.

En otro procedimiento, personal policial junto con UTOI San Nicolás interceptó en calle Hermano Indio y Balcarce a un joven de 23 años que se movilizaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc sin patente. Al cursar los datos en el sistema, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro activo desde el 4 de julio de 2025, solicitado por el Juzgado de Garantías de Mercedes, en una causa caratulada “robo agravado (vehículo dejado en la vía pública)”.

En ambos casos interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de las causas y el traslado de los rodados al depósito judicial de la dependencia.