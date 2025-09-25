Cortes parciales en la Ruta 9 por el traslado de una torre industrial entre Zárate y Campana

Desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de septiembre, la Ruta Nacional 9 registrará cortes parciales e intermitentes a la altura de Zárate y Campana debido al traslado de una torre de destilación de 60 metros de largo y 6 de diámetro, que será transportada mediante un carretón hidráulico de 36 ejes.

El operativo, supervisado por Corredores Viales S.A. junto a móviles de seguridad vial, afectará principalmente la colectora sentido a Buenos Aires y podrá generar demoras en la circulación. El cronograma de cortes incluye maniobras especiales como descensos a colectoras, cruces de rutas y la elevación de un puente con grúas, algunas de ellas con cortes totales de hasta dos horas.

Las autoridades solicitaron a los conductores planificar sus viajes con anticipación y circular con máxima precaución durante los días que dure el operativo.

Perfecto, acá te armo un resumen gráfico de los cortes de la RN 9 en formato fácil de leer para redes:

El detalle:

Jueves 25/9

11:00 – Km 91,200 (acceso a Zárate, calzada a Rosario) → corte aprox. 30 min.

– Km 91,200 (acceso a Zárate, calzada a Rosario) → corte aprox. 30 min. 11:30 – Km 94,400 (Peaje Zárate, ambas manos) → giro de torre, corte 15 min.

– Km 94,400 (Peaje Zárate, ambas manos) → giro de torre, corte 15 min. 11:45 – Km 94,400 al 91,200 (mano a Buenos Aires) → corte 30 min.

– Km 94,400 al 91,200 (mano a Buenos Aires) → corte 30 min. 12:00 – Torre recorre colectora desde Km 91,200 hasta Km 84,200 → calzada principal libre.

– Torre recorre colectora desde Km 91,200 hasta Km 84,200 → calzada principal libre. 15:30 – Km 84,600 (cruce RN 193) → corte 5–10 min.

Viernes 26/9

Circulación normal todo el día salvo colectora mano a CABA en Km 78,800 → corte total.

Sábado 27/9

06:00 – Calzada principal mano a Buenos Aires → corte total hasta 2 horas para maniobra de puente.

– Calzada principal mano a Buenos Aires → corte total hasta 2 horas para maniobra de puente. Luego, el camión continúa hasta intersección RN 9 / RP 6.

Domingo 28/9