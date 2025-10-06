Aprehendieron a un hombre con ropa robada en la vía pública: el botín provenía de un comercio asaltado horas antes

Personal policial de la Estación Comunal San Pedro logró la aprehensión de un sujeto que circulaba por la vía pública con ropa nueva robada. El operativo se concretó en horas de la tarde, cuando un móvil policial que patrullaba calle Las Provincias al 2400 divisó a un hombre que, al advertir la presencia del patrullero, intentó cambiar de dirección de forma sospechosa.

Tras ser identificado, se estableció que se trataba de un masculino de 32 años, quien transportaba una bolsa negra repleta de prendas nuevas, con etiquetas y perchas de madera, las cuales coincidían plenamente con la indumentaria sustraída durante la madrugada en un violento robo a un local de ropa infantil ubicado en calle Beaumont al 70.

Ante esta situación, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.

La U.F.I. N° 7 de San Pedro, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, avaló el accionar policial y dispuso la imputación del detenido por “Robo y Encubrimiento”, ordenando su alojamiento a disposición de la Justicia.

En paralelo, personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) continúa con las tareas investigativas y el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo, con el objetivo de identificar a posibles cómplices y avanzar en el esclarecimiento total del hecho.