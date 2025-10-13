Hallaron en San Pedro un vehículo robado en el conurbano

En horas de la madrugada de este viernes, personal policial localizó un vehículo abandonado en calle Bartolomé Mitre, entre Henry Garret y América. Se trata de un Fiat Mobi, patente AB255GK, que se encontraba sin ocupantes y presentaba grabado de cristales.

Al verificar los datos en el sistema informático de San Nicolás, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro activo desde el 23 de septiembre de 2025, por el delito de robo agravado, con intervención de la UFI N° 24 del Departamento Judicial San Martín. La Fiscalía local dispuso actuaciones por hallazgo de automotor y el secuestro del vehículo.