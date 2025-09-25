Hallaron en un camino rural el auto robado en Baradero

Tras el robo a mano armada ocurrido en la noche del lunes en Baradero, la Policía implementó un operativo cerrojo que permitió cortar accesos a la Ruta Nacional N.º 9 y avanzar en la investigación.

En la mañana de este martes, los efectivos fueron alertados sobre la presencia de un vehículo abandonado y lograron hallar el Volkswagen Voyage gris que había sido sustraído. El rodado estaba en un camino rural entre Ruta 41 y calle Ayacucho al 4500.

En el lugar intervino Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de reunir pruebas que permitan identificar a los dos delincuentes armados que cometieron el asalto. El auto fue posteriormente restituido a sus propietarios, mientras que la UFI N.º 9 continúa con la investigación.