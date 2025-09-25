Detuvieron en Baradero a un hombre acusado de abusar de sus hijastras

En el marco de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, un hombre de 37 años fue detenido en la ciudad de Baradero, acusado de haber abusado sexualmente de las dos hijas menores de edad (7 y 12 años) de su pareja, en circunstancias en que quedaba a su cuidado cuando la madre se ausentaba por motivos laborales.

La investigación, a cargo de la UFI N.º 11 de la Dra. Viviana Ramos, reunió elementos suficientes para solicitar al Juzgado de Garantías N.º 3 de San Nicolás la orden de detención, que fue concedida junto con dos allanamientos en domicilios vinculados al imputado. Finalmente, personal de la DDI San Pedro, con apoyo de efectivos del GTO de San Pedro y Baradero, logró interceptarlo en la vía pública mientras trabajaba en una obra en construcción, sobre calle Saavedra entre Jujuy y Anastasi. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, a la espera de su presentación ante la Fiscalía y de cupo en una dependencia policial acorde a su situación procesal.