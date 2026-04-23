Hallaron cinco paleocuevas en las barrancas de Vuelta de Obligado

El Museo Paleontológico de San Pedro informó que, durante la tarde de este miércoles, integrantes de la institución realizaron una búsqueda en las barrancas de Vuelta de Obligado, donde lograron identificar cinco paleocuevas o madrigueras prehistóricas. Estas estructuras presentan dimensiones que van de los 70 centímetros a un metro de diámetro.

Según detallaron, las cavidades fueron excavadas por mamíferos fósiles hacia finales de la Edad Ensenadense. Con el paso de miles de años, las cuevas quedaron rellenas por finas capas de barro depositadas durante sucesivas inundaciones, lo que permitió su preservación hasta la actualidad.

El hallazgo representa un nuevo aporte al conocimiento del pasado prehistórico de la región y refuerza la importancia de las barrancas de la zona como un sitio clave para la investigación paleontológica local.