Buscan a un sujeto por abuso sexual a una menor de 12 años

La Justicia mantiene en curso una investigación tras la denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por la hermana de una menor de 12 años. La joven, de 22, relató que al llegar a la vivienda sorprendió a su padrastro en una situación de abuso contra la niña, tras lo cual el hombre escapó del lugar y permanece prófugo. La causa está en manos de la Fiscalía N.º 11 y la DDI lleva adelante la búsqueda del acusado, de 40 años.

La víctima recibió asistencia del área de Niñez y fue trasladada al Hospital para las evaluaciones médicas correspondientes. Al domicilio se presentó Policía Científica, que incautó prendas y otros elementos considerados de relevancia para el expediente judicial.