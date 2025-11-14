Golpe al narcomenudeo en San Pedro: dos aprehendidos y cocaína secuestrada

En la noche de ayer, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en un asentamiento de la ciudad de San Pedro, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

El operativo fue autorizado por el Juez de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Luis Pratti, a pedido de la UFI N.º 7 de San Pedro, a cargo de la Dra. Viviani.

Según informaron fuentes del caso, la investigación se inició recientemente a partir de una llamada anónima al 911, en la que se alertaba sobre la venta de drogas al menudeo en domicilios ubicados dentro de una cortada de calle Caseros.

Tras recibir la denuncia, la fiscal dispuso que personal especializado de Narcotráfico iniciara tareas de inteligencia. Las pesquisas permitieron identificar a un hombre oriundo de Paraguay y a una mujer, quienes habrían estado comercializando estupefacientes desde viviendas linderas, ubicadas de forma estratégica dentro del pasillo del asentamiento.

Con los elementos reunidos, la Dra. Viviani solicitó al Juzgado de Garantías la correspondiente orden para concretar los allanamientos. Durante los procedimientos, la policía secuestró más de 30 envoltorios de cocaína listos para la venta, una balanza de precisión, más de $300.000 en efectivo, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y tres teléfonos celulares.

Con estas pruebas, la fiscal avaló lo actuado y dispuso el secuestro de todos los elementos incautados, además de la aprehensión de ambos investigados, quienes quedaron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Ahora, deberán comparecer ante la justicia para avanzar en el proceso penal.