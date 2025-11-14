Comienzan los controles de velocidad en diferentes puntos de la ciudad y en los ingresos a San Pedro por Ruta 191 y Ruta 1001

La Municipalidad de San Pedro anunció el inicio de los controles de velocidad en los accesos a la ciudad por Ruta 191 y Ruta 1001, en el marco de la puesta en marcha del nuevo sistema de fiscalización electrónica previsto por la Ordenanza N.º 6.661/2024.

El Municipio informó que los dispositivos fueron instalados, homologados y verificados por el INTI, con la aprobación del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, y que su funcionamiento se implementará de manera paulatina. El objetivo es fortalecer la seguridad vial, reducir siniestros y promover una circulación más responsable.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado titulado “Más control vial en San Pedro: nuevas medidas para reducir accidentes”, en el que se indicó:

“A partir del día de la fecha, comenzará a implementarse de manera paulatina el sistema de control de tránsito electrónico, conforme a lo establecido en la Ordenanza N.º 6.661/2024, que autoriza al Municipio a instalar y poner en funcionamiento equipos destinados a fortalecer la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad y sus accesos”.

Los puntos donde se encuentran instalados los equipos y el tipo de control que realizan son los siguientes:

Belgrano N.º 2750 (ambos sentidos): control de velocidad.

Mansilla N.º 2950 (ambos sentidos): control de velocidad.

Juan B. Justo N.º 1600 (ambos sentidos): control de velocidad.

Sarmiento y Tres de Febrero (sentido ascendente): control de luz roja.

Tres de Febrero y Rómulo Naón (sentido ascendente): control de luz roja.

11 de Septiembre y Casella (sentido descendente): control de luz roja.

Mitre N.º 900 (sentido descendente): control de uso de casco.

Tres de Febrero N.º 700 (sentido descendente): control de uso de casco.

Ruta Provincial N.º 191 (ingreso a San Pedro): control de velocidad y lectora de patentes.

Ruta Provincial N.º 1001 (ingreso a Río Tala): control de velocidad y lectora de patentes.

Lucio Mansilla (ingreso a San Pedro): control de velocidad y lectora de patentes.

El comunicado subraya además el carácter preventivo de estas acciones:

“Estos dispositivos (…) tienen como objetivo prevenir infracciones, reducir la siniestralidad y promover una conducción más segura y responsable”.

Finalmente, desde el Municipio llamaron a la comunidad a actuar con “colaboración, responsabilidad y compromiso con la seguridad vial”, recordando que los controles apuntan a proteger la vida y reducir los riesgos en la vía pública.

—