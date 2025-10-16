Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual en San Pedro

En la jornada de ayer, personal del Gabinete Criminológico de la Policía de San Pedro llevó adelante un operativo en una vivienda ubicada en Cuartel III, donde se concretó la detención de un hombre de 56 años sobre quien pesaba una orden judicial de captura.

El detenido se encontraba requerido por la Justicia en el marco de una causa por abuso sexual, interviniendo el Juzgado de Ejecución Penal correspondiente. Tras el procedimiento, el acusado fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales.