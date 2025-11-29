Desde 2026 eliminan la segmentación tarifaria y habrá solo usuarios subsidiados y no subsidiados

A partir de 2026 cambia el sistema de tarifas para todos los hogares. La novedad más importante es que se termina el esquema de “segmentación”. Por lo tanto, solo permanecerá una división entre las tarifas “con subsidios” y “no subsidiados”. Será el único criterio vigente para fijar el costo de las tarifas de los servicios. El Gobierno informó oficialmente que detectó 2,6 millones de hogares que no pueden justificar por qué permanecen dentro de la categoría de “subsidiados”. También, algunos usuarios deberán anotarse nuevamente en un registro especial para acceder al gas propano y a las garrafas de 10 kilos.

El comunicado del Gobierno especifica que aquellas personas usuarias de gas propano “indiluido” por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir del mes de enero mediante el formulario disponible en el sitio oficial.

Por lo tanto, a partir de 2026, con este cambio que elimina la segmentación y depura a los efectivamente subsidiados, el costo de las tarifas se elevará.

Además, habrá otro aumento como consecuencia de otra modificación: los hogares subsidiados recibirán menos beneficios. En el caso de la electricidad, tendrán un descuento del 50% en el costo eléctrico de sus boletas. Pero el mismo no será parejo en todo el año. El descuento correrá para consumos de 150 kWh mensuales en meses de otoño y primavera, mientras que subirá a 300 kWh mensuales en los momentos de mayor demanda (verano e invierno).