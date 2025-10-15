Finalizó la pavimentación del acceso a Santa Lucía

Después de más de seis décadas de reclamos, Santa Lucía cuenta finalmente con su acceso pavimentado, una obra largamente esperada por la comunidad y que marca un antes y un después en la conectividad de la localidad.

El intendente Cecilio Salazar encabezó este martes el acto que dio por concluida la pavimentación del acceso, acompañado por autoridades municipales y vecinos que celebraron la concreción del proyecto. El jefe comunal destacó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno Provincial, y subrayó que la obra fue posible gracias al apoyo del gobernador Axel Kicillof, del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y del equipo de la Dirección de Vialidad Provincial.

“Es un día histórico para Santa Lucía. Después de 60 años logramos concretar esta obra que tanto esperaban los vecinos. Fue fruto de una gestión persistente y del compromiso del gobernador Kicillof, que en un contexto nacional de ajuste y paralización de la obra pública, sigue apostando al desarrollo de los municipios”, expresó Salazar.

En la misma línea, el delegado municipal de Santa Lucía resaltó el impacto positivo que tendrá la obra en la vida cotidiana de los vecinos y agradeció el respaldo del Ejecutivo local: