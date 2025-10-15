Aprehendieron a una joven que arrojaba piedras y agredió a la policía

En horas del mediodía del martes, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro detuvo a una joven de 19 años tras un violento episodio ocurrido en una vivienda de calle Auli Bis al 200.

El procedimiento se inició luego de un llamado al 911, que alertó sobre una persona arrojando piedras contra el frente de una casa. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y observaron a la joven en evidente estado de alteración, profiriendo gritos e insultos mientras continuaba arrojando objetos contundentes hacia la propiedad.

Cuando intentaron identificarla, la mujer se tornó agresiva y trató de golpear al personal policial, por lo que fue reducida y aprehendida. Posteriormente fue trasladada a la dependencia local. Interviene la UFI N°7 de San Pedro, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, que dispuso su imputación por “Daño” y la puesta a disposición de la justicia.