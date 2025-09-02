Feriado local por el día de Nuestra Señora del Socorro

La Municipalidad de San Pedro informó la firma del decreto 0793/2025, que declara el próximo lunes 8 de septiembre como día no laborable para la Administración Pública Municipal e Instituciones Provinciales, y feriado optativo para la industria, el comercio y demás actividades. La medida se enmarca en la conmemoración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro, Patrona de la ciudad.

Como ocurre cada año en esta fecha especial, se garantizarán las guardias esenciales en todos los servicios municipales, asegurando la atención de emergencias y la continuidad de prestaciones básicas para la comunidad.