Familia perdió todo en un incendio que podría haber sido intencional y pide ayuda tras quedar en la calle

Una familia atraviesa un difícil momento luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda durante la madrugada, dejándolos sin pertenencias y en una situación de extrema vulnerabilidad.

Según relató un familiar a través de redes sociales, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando la mujer se encontraba descansando junto a sus hijos. El fuego consumió rápidamente la vivienda, provocando la pérdida total de ropa, muebles y elementos personales, especialmente de los menores. La hermana de la damnificada sos tuvo que se trató siniestro intencional: «fuerza hermana que todo vas a recuperar esperemos que la justicia haga algo», sostuvo Clara Parisi.

Ante esta situación, allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir ropa, frazadas y elementos básicos, ya que la familia quedó prácticamente con lo puesto. Además, expresaron su esperanza de que se investigue lo ocurrido y se pueda esclarecer el hecho.