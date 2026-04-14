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Familia perdió todo en un incendio que podría haber sido intencional y pide ayuda tras quedar en la calle

Redacción CWSP

Una familia atraviesa un difícil momento luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda durante la madrugada, dejándolos sin pertenencias y en una situación de extrema vulnerabilidad.

Según relató un familiar a través de redes sociales, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando la mujer se encontraba descansando junto a sus hijos. El fuego consumió rápidamente la vivienda, provocando la pérdida total de ropa, muebles y elementos personales, especialmente de los menores. La hermana de la damnificada sos tuvo que se trató siniestro intencional: «fuerza hermana que todo vas a recuperar esperemos que la justicia haga algo», sostuvo Clara Parisi.

Ante esta situación, allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir ropa, frazadas y elementos básicos, ya que la familia quedó prácticamente con lo puesto. Además, expresaron su esperanza de que se investigue lo ocurrido y se pueda esclarecer el hecho.