El Hospital Privado Sadiv fue recertificado por CIDCAM y reafirma su compromiso con la calidad médica

El HPS informó que obtuvo una nueva recertificación de calidad por parte de la CIDCAM, un reconocimiento que avala los estándares de atención y seguridad que brinda la institución en San Pedro. La validación fue otorgada por el período máximo de dos años y destaca el trabajo sosenido en la mejora de los procesos asistenciales.

El comunicado señala:

«Nos complace anunciar que hemos obtenido la recertificación otorgada por CIDCAM (Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Calidad de la Atención Médica) por el período máximo de dos años.

Este logro refleja el compromiso sostenido de nuestra institución con la calidad asistencial y la seguridad del paciente, mediante la evaluación y validación de procesos críticos que garantizan una atención segura, oportuna y basada en estándares reconocidos.

La recertificación reafirma nuestra política de mejora continua y el trabajo articulado de todos los equipos, consolidando a la institución como un sanatorio comprometido con la salud de San Pedro y la región.»