Dos mujeres trasladadas al hospital tras el choque y vuelco de un vehículo en Villa Ramallo

En horas de la madrugada, personal policial acudió a avenida San Martín y Azurduy, en Villa Ramallo, donde una VW Amarok, conducida por un hombre de 43 años, colisionó con un Renault Clio en el que viajaban una mujer de la misma edad y una joven de 17 años. El conductor de la camioneta se desplazaba sin acompañantes al momento del impacto.

Como consecuencia del choque, ambas ocupantes del Clio fueron trasladadas al Hospital José María Gomendio, donde se evaluará el carácter de las lesiones. El incidente no generó obstrucción en el tránsito y las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría local.