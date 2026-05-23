Escobar: camión se cruzó de mano y derribó un puente peatonal en la Ruta 9

Un impactante accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta 9, a la altura de Escobar, donde un camión que transportaba arena perdió el control, se cruzó de carril e impactó contra un puente peatonal, provocando el derrumbe total de la estructura.

El hecho se registró cerca de las 4.30 en el kilómetro 50, cuando el vehículo circulaba en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según relató el conductor, una presunta explosión de uno de los neumáticos habría originado la pérdida de control de la unidad.

Tras atravesar el cantero central, el camión chocó de lleno contra el puente peatonal, que colapsó sobre la autopista debido a la violencia del impacto.

El chofer fue trasladado a un hospital de la zona con politraumatismos, donde recibió atención médica.

Como consecuencia del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9 en ambos sentidos mientras trabajan bomberos, personal de emergencias y operarios encargados de remover los escombros y los vehículos involucrados.