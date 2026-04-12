Escapó tras agredir a la policía y fue detenido luego de una persecución

Un conflicto por la venta de un automóvil derivó en un operativo policial que culminó con la aprehensión de un hombre de 43 años, tras una persecución que se extendió hasta la ciudad de San Pedro. El hecho se inició en la intersección de callejón Don Francesco y Ruta Provincial 1001, donde el individuo increpó e insultó a los efectivos y llegó a patear un móvil policial, sin provocar daños.

Luego, el sujeto se dio a la fuga en una motocicleta 110 cc, circulando de manera temeraria y desobedeciendo las órdenes de detención. Durante el seguimiento, abandonó el rodado y continuó a pie, siendo finalmente interceptado en Colón y Joaquín V. González. Interviene la UFI N° 11, que avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la causa por desobediencia, quedando a disposición de la Justicia, mientras que el motovehículo fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas.