Delincuentes se hicieron pasar por técnicos de internet y robaron en una vivienda

Un violento robo se registró en la tarde de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Dr. Rojas, entre Uruguay y Sarmiento. Un hombre de 66 años fue sorprendido al llegar a su casa por tres sujetos que, haciéndose pasar por empleados de una empresa de servicios de internet, lograron engañarlo para ingresar al domicilio.

Una vez dentro, los delincuentes redujeron a la víctima, la ataron con precintos y permanecieron más de media hora en el lugar, tiempo en el que sustrajeron una suma considerable de dinero en pesos y dólares. Posteriormente huyeron a bordo de un vehículo blanco, posiblemente una combi. La Policía realiza tareas investigativas para identificar a los responsables y localizar el rodado utilizado.