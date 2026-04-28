Embargan e inhiben bienes a tesorera del Banco Nación de San Pedro por presunto desvío millonario

La Justicia Federal con asiento en San Nicolás dispuso medidas sobre el patrimonio de la tesorera de la sucursal San Pedro del Banco Nación, investigada por una presunta maniobra de apropiación de fondos públicos. El juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó el embargo de su vivienda y una inhibición general de bienes, luego de que la mujer fuera imputada por el delito de peculado, que contempla penas de hasta diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según la investigación impulsada por la Fiscalía Descentralizada, la funcionaria —de 36 años y encargada del manejo del tesoro y el área de cajas— habría desviado alrededor de 40 millones de pesos aprovechando su acceso directo a los fondos. Las maniobras, que incluirían movimientos contables sin respaldo para encubrir el faltante, habrían quedado registradas en las cámaras de seguridad de la entidad bancaria, lo que constituye una de las principales pruebas en la causa.