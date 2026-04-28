Educación: cuándo inicia el receso invernal en las escuelas

Si bien todavía falta para la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias ya comienzan a consultar el calendario escolar 2026 para organizar actividades y viajes durante el receso.

Este año, el descanso invernal se desarrollará durante el mes de julio, aunque las fechas varían según la provincia. Esto se debe a que cada jurisdicción define su cronograma educativo dentro de los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación.

Las vacaciones tendrán una duración de dos semanas en todos los niveles y, de acuerdo al calendario oficial difundido por el Ministerio de Capital Humano, las fechas son las siguientes:

Buenos Aires y CABA: del 20 al 31 de julio.

Chaco y Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe: del 6 al 17 de julio.

Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán: del 13 al 24 de julio.

Cabe destacar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores extienden el período de descanso.

Fuente: Crónica