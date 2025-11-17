Paritaria: los gremios rechazaron la nueva oferta salarial del municipio

En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales, realizada este lunes 17 de noviembre en la Municipalidad de San Pedro, los representantes del Departamento Ejecutivo presentaron una propuesta de aumento del 10% remunerativo, a incorporarse al básico con los salarios de diciembre de 2025. Del encuentro participaron el secretario de Economía y Hacienda Roberto Borgo, el subsecretario Legal y Técnico Daniel Porta, y delegados de los gremios STM, ATE y UPCN.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el ofrecimiento se enmarca en la metodología que sigue la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente a los datos cerrados a octubre. Con este incremento, la pauta salarial acumulada por el Municipio alcanzaría el 28,52% lineal y el 31,61% pisado.

Sin embargo, los gremios rechazaron la propuesta y reiteraron sus reclamos. ATE y UPCN insistieron en un 15% dividido en un 10% para noviembre y 5% para diciembre. Por su parte, el STM volvió a pedir sumas fijas: $50.000 en noviembre, $100.000 en diciembre y $150.000 en enero de 2026, todas aplicadas al sueldo básico.

La negociación pasó a un cuarto intermedio sin acuerdo.