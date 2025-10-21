Detención de “Hepatitis” Casas: era buscado por abuso sexual, robo agravado y evasión de la cárcel de Baradero

Luego de que trascendiera su detención en la jornada de ayer, fuentes oficiales de la Estación de Policía Comunal de San Pedro confirmaron hoy la aprehensión de Lautaro Casas, alias “Hepatitis”, un delincuente con amplio prontuario que era buscado por varias causas graves.

La detención se concretó tras un allanamiento de urgencia en una vivienda de calle Las Provincias al 2000, donde el sospechoso se ocultaba. El operativo fue ejecutado por personal del GTO y de la EPC San Pedro, con orden otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. Casas era intensamente buscado como autor de un robo calificado en tentativa, y además se encontraba prófugo por causas previas: una por abuso sexual con acceso carnal (intervención de la UFI N°9 de Baradero), otra por robo agravado (a requerimiento del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás), y una evasión de la Unidad Penal N°9 de Baradero. El detenido permanece alojado en la comisaría local y a disposición de la Justicia.