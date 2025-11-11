Alerta amarilla por tormentas para San Pedro y el norte bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla para este martes 11 de noviembre que abarca al norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a San Pedro. Aunque no se puede pronosticar con exactitud el momento exacto del frente, los datos sugieren que el ingreso de tormentas está “en camino”, descaderándose las inclemencias luego de las 19 hs.

Se esperan tormentas y chaparrones con acumulados entre 15 y 50 mm, posibles ráfagas que podrían alcanzar 70 km/h o más, actividad eléctrica y caída de granizo. Las condiciones podrían complicar actividades al aire libre o el tránsito, por lo que se recomienda extremar precauciones.