Policías reaniman a una bebé de 10 meses y le salvan la vida

Dos agentes de la Comisaría de la Mujer y la Familia lograron reanimar a Justina, una bebé de 10 meses, tras una repentina descompensación ocurrida este sábado por la mañana. La madre se dirigía desesperada hacia la Guardia de Pediatría cuando la niña comenzó a convulsionar, por lo que decidió pedir ayuda al cruzarse con el móvil policial.

Al ver que la pequeña no respiraba y presentaba un tono azulado, los efectivos iniciaron maniobras de RCP, logrando que la bebé reaccionara. Minutos después, la trasladaron rápidamente al Hospital Municipal, donde recibió atención de urgencia. La familia informó que Justina se encuentra estable y fuera de peligro.