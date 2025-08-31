El Museo Paleontológico de San Pedro presente en un libro publicado en Brasil

El Museo Paleontológico de San Pedro fue incluido recientemente en la obra “Americis”, un libro infantil en portugués de la paleontóloga argentina Delfina Molina, radicada en Brasil. La autora, que combina ciencia, arte y naturaleza en sus propuestas educativas, eligió ilustrar parte de su publicación con fotografías aportadas por el Grupo Conservacionista local.

El libro invita a descubrir la paleontología a través del juego, actividades y relatos pensados para acercar a niños y familias al fascinante mundo de los fósiles latinoamericanos. En sus páginas centrales se destacan dos imágenes tomadas en San Pedro: una sobre el río Arrecifes, durante investigaciones en sedimentos de la ingresión marina, y otra de la excavación en Campo Spósito, donde aparecen numerosos restos fósiles a la vista.

Desde el Museo Paleontológico expresaron su agradecimiento a Molina por valorar y difundir el trabajo realizado en San Pedro, resaltando que la inclusión en esta obra contribuye a visibilizar a nivel internacional la tarea de divulgación científica que se lleva adelante en la ciudad.