El dramático relato del robo del auto en Baradero que terminó en San Pedro

El grave hecho de inseguridad ocurrido en Baradero tuvo derivaciones en San Pedro, donde la Policía logró recuperar un vehículo robado y detener a los responsables. La víctima, a través de su esposo, relató en FM Tiempo el dramático momento que vivió junto a su hija al ser asaltada por un grupo de delincuentes armados.

“La apuntan a mi mujer, la bajan del auto a los tirones y de ahí salen a fondo”, expresó Adrián Oreglia, esposo de la mujer que fue interceptada por cuatro hombres cuando llegaba a su casa en la madrugada. “Tres estaban armados mal, mi hija salió corriendo para adentro porque el garaje estaba abierto”, agregó conmovido. Según explicó, los delincuentes se llevaron el Peugeot 208 gris de la familia, escapando dos de ellos en ese rodado y otros dos en un segundo vehículo.

Minutos después del alerta al 911, personal de la Comisaría de San Pedro detectó el Peugeot ingresando por el acceso a Villa Jardín. Se inició entonces un seguimiento controlado que culminó en el callejón Pascual, donde los delincuentes abandonaron el auto y huyeron a pie, disparando contra los efectivos sin que hubiera heridos. En el interior del vehículo se secuestró un arma de fuego.

Tras un amplio operativo policial, los efectivos lograron dar con los sospechosos y aprehenderlos, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente. El rodado fue recuperado y restituido a la familia.