Actuaciones policiales: detuvieron a un joven con marihuana, capturaron a dos sujetos con pedidos activos, aprehendieron a un menor por resistencia y a otro por circular en una moto robada

En el marco de distintos operativos preventivos realizados en la ciudad, personal de la Policía Comunal llevó a cabo en las últimas horas varias intervenciones que derivaron en aprehensiones y actuaciones judiciales.

En inmediaciones de Manuel Iglesias y Dávila, fue interceptado un joven de 18 años que tenía en su poder envoltorios de marihuana. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI en turno, imputado por Infracción a la Ley 23.737.

En otro procedimiento, en la intersección de Saavedra y Las Provincias, fueron identificados y aprehendidos dos hombres: uno de 25 años, con un comparendo compulsivo activo en una causa por “Hurto” a cargo del Juzgado de Garantías de Dolores, y otro de 20 años, con pedido de captura vigente por Averiguación de Paradero solicitado por el Juzgado de Paz de Lobería. Tras la consulta con la Justicia, ambos recuperaron la libertad luego de cumplir con los recaudos legales.

Durante la madrugada, en Brenan al 1100, un menor de 16 años fue reducido y trasladado a la comisaría luego de protagonizar un conflicto vecinal, en el que insultó y se resistió a la autoridad. La Fiscalía del Fuero Penal Juvenil de San Nicolás dispuso la notificación de la causa por Resistencia a la Autoridad.

Por último, en 3 de Febrero y Mitre, la policía detuvo a un joven de 19 años que circulaba en una motocicleta 110 cc con pedido de secuestro activo desde 2023, vinculada a una causa por Robo con intervención de la UFI N°10 de San Martín. En este caso, la UFI N°11 dispuso la notificación por Encubrimiento y su puesta a disposición de la Justicia.