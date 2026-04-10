El municipio cuestionó al Gobierno Nacional por los recortes en salud y pide garantizar vacunas y remedios

El Municipio de San Pedro manifestó públicamente su rechazo a las políticas del Gobierno Nacional en materia de salud pública, advirtiendo sobre el impacto que las medidas de ajuste tienen en el sistema y en los sectores más vulnerables. A través de un comunicado, cuestionaron la interrupción de programas, la falta de insumos y el retroceso en políticas sanitarias clave.

El comunicado expresa:

«El Municipio de San Pedro expresa con absoluta claridad su rechazo a la política de ajuste que el Gobierno Nacional viene llevando adelante sobre áreas esenciales de la salud pública y que hoy se refleja en la interrupción del Programa Remediar, en los faltantes de vacunas y en el debilitamiento de herramientas básicas para la prevención, atención y cuidado de nuestra comunidad.

Recortar medicamentos, demorar vacunas y desentenderse de políticas sanitarias fundamentales no es una decisión administrativa. Es una medida cruel, irresponsable y equivocada, que golpea de lleno a quienes menos tienen y más necesitan del sistema público de salud.

Esta situación se vuelve todavía más grave en un contexto en el que cada vez más vecinos y vecinas deben recurrir al sistema público como consecuencia de la imposibilidad de afrontar una obra social o prepaga.

Cada vacuna que falta, cada tratamiento que se interrumpe y cada botiquín que no llega tiene consecuencias concretas. Esta política deja más expuestos a niñas, niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, y profundiza la presión sobre un sistema que ya trabaja en condiciones de enorme exigencia.

El Programa Remediar, la provisión de vacunas y la inversión en salud pública no deben obedecer a las reglas del mercado. Son herramientas esenciales para garantizar prevención, atención, equidad y, en muchos casos, preservar vidas. La salud pública no puede ser la variable de ajuste de ningún gobierno.

Por eso, desde el Municipio de San Pedro solicitamos al Gobierno Nacional que revierta estas medidas y garantice de manera urgente la continuidad de medicamentos esenciales, el envío regular de vacunas y el sostenimiento de las políticas públicas de salud.

Ajustar en salud es abandonar a la gente. Y abandonar a la gente nunca puede ser el camino».