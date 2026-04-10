Baradero: escapó de un control, atropelló a tres policías y dejó una agente herida

Un grave episodio se registró en la vecina ciudad de Baradero, donde un motociclista intentó evadir un control de tránsito y terminó atropellando a tres efectivos policiales. El hecho ocurrió durante la noche en la intersección de San Martín y Acevedo, en el marco de un operativo conjunto entre UTOI, Guardia Urbana y Policía.

Según se informó, el sujeto circulaba por calle Acevedo cuando advirtió la presencia del control y realizó una maniobra brusca en U para intentar darse a la fuga por San Martín. En ese intento, embistió a tres agentes, dos pertenecientes a la UTOI y uno a la Policía Comunal de Baradero.

Como consecuencia del impacto, una efectiva de la UTOI debió ser trasladada al hospital, donde se constató una fractura en una falange. En tanto, los otros dos efectivos sufrieron lesiones leves y escoriaciones.