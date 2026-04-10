Abre el hospital zona sur en San Nicolás

El próximo 14 de abril abrirá sus puertas el nuevo Hospital Zona Sur en San Nicolás, ubicado en la intersección de Avenida Savio y la Ruta 188. Este centro de salud será administrado por el Grupo Oroño y funcionará de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas, y los sábados de 7:00 a 13:00. Para facilitar el acceso a la atención, los vecinos ya pueden solicitar sus turnos comunicándose al teléfono 0336-4488500.

El hospital contará con un equipo de más de 80 profesionales distribuidos en 12 consultorios equipados para diversas especialidades, como pediatría, cardiología, traumatología, odontología y oftalmología, entre otras. Además, el edificio dispone de un vacunatorio y un área de diagnóstico por imágenes, lo que permitirá realizar consultas y estudios en un mismo lugar sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.

Uno de los puntos más importantes de este nuevo establecimiento es su centro de rehabilitación integral en la planta alta. Este espacio está diseñado con gimnasios y boxes especializados para kinesiología, fisiatría y terapias respiratorias o neurológicas. Cabe destacar que la obra fue finalizada con fondos municipales luego de que el proyecto original quedara paralizado, logrando así completar la red sanitaria que busca descentralizar la atención médica en toda la región.