El Hospital Privado Sadiv inauguró su nuevo servicio de Maternidad y Neonatología

En una conferencia encabezada por el director médico Gastón Vitale, y los doctores Ana Vargas, Romina Baquín, Adrián Añasco y María de los Ángeles Vargas, el Hospital Privado Sadiv anunció la puesta en marcha de su servicio de Maternidad, que incorpora guardia activa de ginecología y un área de Neonatología equipada con tecnología de última generación. Los profesionales detallaron el alcance del proyecto, que busca fortalecer la atención integral de la mujer y el recién nacido, ofreciendo un espacio moderno, seguro y humanizado para los partos y cuidados neonatales en San Pedro y la región.

El doctor Gastón Vitale, director médico del hospital, explicó que esta nueva etapa consolida un proceso de crecimiento institucional iniciado con la apertura de la guardia y la internación general, y que hoy permite brindar servicios de alta calidad y seguridad para los pacientes. En tanto, la doctora Ana Vargas, responsable del área, destacó que la maternidad fue diseñada como un entorno cálido y funcional, pensado para acompañar uno de los momentos más importantes de la vida.

El servicio, ubicado en el segundo piso del edificio con acceso por calle Uruguay, está preparado para resolver partos de baja y mediana complejidad, con salas de parto y recuperación, internación transitoria y conexión directa con el quirófano. La doctora Romina Baquín, jefa de Pediatría, subrayó la incorporación de la internación conjunta madre-bebé y la adhesión al modelo de parto respetado, mientras que el neonatólogo Adrián Añasco resaltó que la unidad fue categorizada como nivel 1, equipada con recursos para soporte vital y traslado neonatal. Finalmente, la doctora María de los Ángeles Vargas valoró el trabajo del equipo y definió la inauguración como un hito para la salud de la comunidad sampedrina.