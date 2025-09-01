El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre
El Gobierno nacional oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. La medida se tomó en búsqueda de impulsar la actividad turística.
¿Qué otros feriados quedan en 2025?
Pasados ya los feriados de agosto, habrá que esperar para la llegada de un nuevo feriado ya que en septiembre no hay ninguno. El primer feriado que aparece, justamente, es el 12 de octubre. ¿El resto?
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
- Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.
- Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad. (DIB)