El Círculo Médico impulsa la prevención y detección temprana de la EPOC

El Círculo Médico de San Pedro se suma a la Campaña Nacional de Concientización sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 2025, impulsada por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA), bajo el lema “Podría ser EPOC”.

La iniciativa busca promover la prevención, detección temprana y tratamiento adecuado de esta enfermedad respiratoria que afecta a millones de personas, muchas de las cuales desconocen su diagnóstico. Durante octubre y noviembre, la campaña ofrecerá espirometrías gratuitas para la comunidad, que podrán solicitarse a través del sitio web www.pedirturno.com.ar.

Además, se desarrollan acciones de difusión y educación sanitaria en redes sociales, medios de comunicación y centros de salud, con el objetivo de fomentar la consulta médica temprana ante síntomas como tos persistente, flema o dificultad para respirar.

Desde el Círculo Médico invitan a la población a consultar a especialistas en neumonología y a seguir las redes de la AAMR para acceder a más información sobre la campaña.

Prevenir, detectar y tratar la EPOC puede cambiar vidas.