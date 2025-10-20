Accidente en Las Provincias y Riobamba: un motociclista abandonó la escena tras el impacto

En la mañana de ayer, personal policial acudió a la intersección de Las Provincias y Riobamba, tras un llamado de alerta del Sistema de Emergencias 911, por un accidente entre dos motocicletas.

Por causas que se tratan de establecer, una Corven Energy negra, conducida por un joven de 25 años, colisionó con otra motocicleta 110 cc, cuyo conductor se retiró del lugar inmediatamente después del impacto sin brindar datos.

El motociclista de 25 años fue asistido por una ambulancia del SAME 107 y trasladado consciente al Hospital local, donde recibió atención médica por lesiones leves, sin riesgo aparente. En el lugar trabajó Policía Científica, con intervención de la UFI N°11 de San Pedro.