Aprehenden un joven que evadió un operativo y atropelló a un inspector municipal

En horas de la madrugada de hoy, personal policial acudió a un llamado por un incidente ocurrido en la intersección de avenida Juan de Garay y Bottaro, donde un joven de 18 años fue aprehendido tras intentar evadir un operativo de control.

El sujeto, que circulaba en una motocicleta 110 cc de color rojo, impactó contra un empleado municipal de 35 años, perteneciente al área de Inspección, provocándole lesiones leves. El personal logró reducir al motociclista hasta la llegada de la policía.

Por disposición de la Fiscalía local, el joven fue notificado de la causa y alojado en el sector de calabozos a la espera de su remisión a sede judicial. En tanto, el vehículo fue incautado por Inspección General de Tránsito y quedó a disposición del Juzgado de Faltas local.