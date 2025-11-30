Ataque armado con armas semiautomáticas de guerra conmociona a San Nicolás

San Nicolás volvió a conmocionarse tras un violento ataque armado ocurrido en una vivienda de calle Güemes al 1000, donde tres hombres abrieron fuego utilizando armas largas de grueso calibre. El hecho se produjo el viernes por la tarde, cuando un Volkswagen Gol Trend irrumpió en la zona y sus ocupantes desataron una balacera que sembró pánico entre los vecinos. Los agresores escaparon hacia la zona norte, dando inicio a una intensa persecución policial.

Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado en avenida Illia al 800 por personal de la Comisaría 3ª, el Comando de Patrullas y la Policía Local. Durante la requisa se secuestró una escopeta semiautomática, cargadores, cartuchos calibre 12/70, una pistola Bersa TPR 9 mm, además de dos celulares de alta gama. Los detenidos, tres jóvenes de 31, 21 y 28 años, quedaron aprehendidos por abuso de armas y portación ilegal de armas de guerra, con intervención de la UFI N.º 14.