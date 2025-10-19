Dos mujeres con lesiones leves tras un accidente en Sarmiento y Libertad

En la jornada de ayer, personal policial acudió a un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida Sarmiento y Libertad, en la ciudad de San Pedro. Por motivos que aún se intentan determinar, un automóvil Renault blanco conducido por una mujer de 33 años colisionó con una motocicleta Motomel 110 cc.

El motovehículo era guiado por una mujer de 27 años, quien viajaba acompañada por otra de 52 años. Ambas fueron trasladadas conscientes al Hospital Subzonal San Pedro, donde se constató que presentaban lesiones leves.

En el hecho interviene la Fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.