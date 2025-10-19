Accidente en Basavilbaso y Sargento Cabral: tres personas con lesiones leves

En horas de la tarde-noche de ayer, personal policial acudió a un llamado del sistema de emergencias 911 por un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Basavilbaso y Sargento Cabral, en la ciudad de San Pedro.

Por motivos que aún se investigan, una camioneta Chevrolet bordó conducida por un hombre de 66 años colisionó con una motocicleta, la cual no se encontraba en el lugar al arribo del móvil policial. Según las primeras informaciones, en el rodado menor circulaban un hombre y una mujer mayores de edad, junto a un menor.

Los tres ocupantes de la motocicleta fueron trasladados conscientes al Hospital Subzonal San Pedro, donde se les diagnosticaron lesiones leves. En el hecho interviene la Fiscalía local.